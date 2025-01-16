"Зенит" — чемпион страны. В детстве ты смотришь еврокубковые игры, а "Зенит" всегда играет в этих турнирах, у него лучшие игроки. Не представляю, как можно было отказаться от перехода в "Зенит". Сразу значимый матч за Суперкубок получился. Но какого-то супермандража не было. Как будто вышел на очередную игру", - приводит слова Латышонка "Матч ТВ".
Петербургский "Зенит" выкупил вратаря Евгения Латышонка у калининградской "Балтики" в июне 2024 года за 300 тыс. евро. Голкипер заключил с сине-бело-голубыми контракт на срок до конца сезона-2027/28 с возможностью его продления на ещё один год.
В составе "Зенита" Латышонок в общей сложности принял участие в 16 официальных матчах, в которых удалось 10 раз сыграть "на ноль", а в остальных 6 матчах вратарь всего пропустил 9 голов.
Латышонок: как можно было отказаться от перехода в "Зенит"?
Вратарь петербургского "Зенита" Евгений Латышонок высказался о причинах своего перехода в стан сине-бело-голубых летом 2024 года.
Фото: ФК "Зенит"