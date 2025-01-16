"Вчера пришло приглашение на конгресс УЕФА. Сейчас думаю, ехать или нет. Это же пройдет в Сербии, есть прямые рейсы, скорее всего, полечу. У меня нет особых обязанностей как у почетного члена УЕФА, меня приглашают на конгрессы, на матчи чемпионатов Европы и мира, а также на финальные игры еврокубков", - приводит слова Колоскова ТАСС.
Союз европейских футбольных ассоциаций в феврале 2022 года отстранил профессиональные клубы и сборные из России от участия в международных футбольных соревнованиях под эгидой своей организации (чемпионат Европы, Лига наций, Лига чемпионов, Лига Европы и др.). Данное решение было принято в связи с проведением на территории Украины специальной военной операции. На данный момент отстранение остаётся в силе.
Почётный президент РФС приглашён на конгресс УЕФА в Белграде
Почетный член УЕФА и почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал о полученном приглашении на конгресс международной организации, который пройдёт 3 апреля в Белграде.
Фото: УЕФА