"Конечно, в РПЛ нет игроков, которые могут за 50 млн уехать в Европу. В прессе мелькают две-три фамилии тех, кто может теоретически уехать в топ-лиги, но они называются с прицелом на будущее. Говорят про Глушенкова и Батракова. Но им надо добавить в атлетизме. В Европе надо играть по 70 матчей в году. Если российский футболист хочет где-то поиграть, ему надо готовиться к этому самостоятельно", — приводит слова Колоскова Metaratings.
25-летний Максим Глушенков является полузащитником петербургского "Зенита". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость этого футболиста в 15 млн евро. В текущем сезоне он принял участие в 14 матчах, в которых забил 10 голов и отдал 2 голевые передачи.
19-летний Алексей Батраков является полузащитником московского "Локомотива". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость этого футболиста в 8 млн евро. В текущем сезоне он принял участие в 23 матчах, в которых забил 11 голов и отдал 8 голевых передач.
Колосков рассказал, что нужно Глушенкову и Батракову для перехода из РПЛ в Европу
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о возможности отъезда российских футболистов в европейские чемпионаты.
Фото: ФК "Зенит"