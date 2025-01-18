Как отмечает источник, московский клуб ищет нападающего на международном рынке. "Железнодорожники" вели переговоры по футболисту софийского ЦСКА Коялипу, но форвард перешел в "Ланс". Если "Локомотиву" не удастся найти иностранного нападающего, то клуб обратится к российскому шорт-листу.
Сергеев в текущем сезоне РПЛ принял участие в 13 матчах и забил три гола. Голенков провел за "Ростов" 20 матчей и восемь раз поразил ворота соперников, сделав также две голевые передачи.
"Локомотив" по итогам 18 туров имеет в своем активе 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В 19-м туре РПЛ "железнодорожники" на выезде сыграют с махачкалинским "Динамо", встреча пройдет 28 февраля.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": Иван Сергеев и Егор Голенков - в шорт-листе "Локомотива"
Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев, а также форвард "Ростова" Егор Голенков входят в сферу интересов "Локомотива".
Фото: ПФК "Крылья Советов"