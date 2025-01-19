«Согласен, что даже для «Зенита» такая сумма – очень много. Но мы эту тему обсуждаем уже лет 10. Мы сейчас не участвуем в еврокубках, поэтому разговоры обострились и участились. Ну, окей, заберут очередной сезон в чемпионате России. В составе петербуржцев человек 25, из них где-то 12 бразильцев. Командует тот, у кого деньги. А в Питере с деньгами проблем нет.
Я не думаю, что приезд Энрике как-то сильно скажется на игре команды, мы толком не знаем его. Малкома, например, мы видели и понимали, что его «Барселона» не просто так купила. Луис, видимо, здорово играет у себя на родине. Также слышал, что он успел в Испании уже побегать. Понятное дело, что мы переплачиваем в два-три раза за бразильцев. Меня этот трансфер не удивляет, как и всё в нашем футболе», — цитирует Мостового «Советский спорт».
Напомним, что Луис Энрике перешёл в «Ботафого» из «Бетиса» в феврале 2024 года, сумма трансфера составила 16 миллионов евро. За год в новом клубе он провёл 55 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 6 голевых передач. В составе «Ботафого» он стал победителем чемпионата Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 22 миллионов евро, а его контракт действует до 31 декабря 2028 года.
7 сентября состоялся дебют Луиса Энрике за сборную Бразилии. Он успел принять участие в шести матчах за национальную команду, в которых забил два мяча.
В Европе Луис Энрике играл за «Бетис» в течение двух сезонов в период с 2022 по 2024 год. За это время он провёл 64 матча, в которых забил 4 гола и отдал 10 голевых передач.
Александр Мостовой: не думаю, что приезд Энрике как-то сильно скажется на игре "Зенита"
Александр Мостовой, бывший игрок «Спартака» и сборной России, прокомментировал возможный трансфер вингера «Ботафого» Луиса Энрике в петербургский «Зенит» за 35 миллионов евро.
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