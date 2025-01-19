«Мне казалось, что он давно их побил. Я спокойно отношусь к рекордам в командных видах спорта. Для меня это заслуга не только того, кто забивает. Когда я начинал играть, не мог подумать, что столько голов забью. И за каждый гол я благодарен партнёрам. У меня карьера сложилась так, что я спокойно ушёл тогда, когда захотел, и я не продлевал её ради каких-то рекордов. Но здорово, что Артём к этому стремится», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».
Александр Кержаков завершил свою карьеру 1 июля 2017 года в возрасте 34 лет. Он и Артём Дзюба стали самыми результативными игроками в истории сборной России, забив по 30 голов каждый.
С июня 2021 года Артём Дзюба не вызывается в сборную России. В свои 36 лет он выступает за «Акрон», и его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.
В этом сезоне нападающий провёл 11 матчей за «Акрон» во всех турнирах, забив 3 мяча и отдав 3 голевые передачи.
Кержаков — о равенстве голов с Дзюбой: я не продлевал карьеру ради каких-то рекордов
Экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал стремление Артёма Дзюбы побить рекорды, установленные Александром.
Фото: ФК "Акрон"