«Люди могут сравнивать лигу с 2018-м годом. Тогда было много иностранцев, которые были сильнее, чем сейчас. Но даже в наше время наш чемпионат сильнее того же португальского. После топ-5 лиг идет чемпионат России», — заявил Майга «Матч ТВ».
Ранее Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала рейтинг сильнейших лиг 2024 года, в котором РПЛ заняла 73-е место.
Мамаду Майга играет в России с 2020 года. Он начал свою карьеру в клубе «Велес», играющим в ФНЛ. После двух сезонов, проведенных в «Велесе», «Пари НН» решил приобрести малийского полузащитника за 250 тысяч евро.
В составе «Пари НН» Майга принял участие в 54 матчах, в которых забил один гол. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 29-летнего полузащитника составляет 900 тысяч евро. Его контракт с клубом действует до конца июня 2027 года.
Майга: РПЛ сильнее португальского чемпионата и входит в топ-6 лиг Европы
Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга заявил, что российская Премьер-Лига по уровню превосходит чемпионат Португалии и уступает лишь топ-5 европейских лиг.
Фото: ФК "Пари НН"