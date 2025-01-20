Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
22:45
УдинезеНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
3 - 3 3 3
ЧерноморецЗавершен
Локомотив
0 - 2 0 2
Шанхай ПортИдёт

Майга: РПЛ сильнее португальского чемпионата и входит в топ-6 лиг Европы

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга заявил, что российская Премьер-Лига по уровню превосходит чемпионат Португалии и уступает лишь топ-5 европейских лиг.
Фото: ФК "Пари НН"
«Люди могут сравнивать лигу с 2018-м годом. Тогда было много иностранцев, которые были сильнее, чем сейчас. Но даже в наше время наш чемпионат сильнее того же португальского. После топ-5 лиг идет чемпионат России», — заявил Майга «Матч ТВ».

Ранее Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала рейтинг сильнейших лиг 2024 года, в котором РПЛ заняла 73-е место.

Мамаду Майга играет в России с 2020 года. Он начал свою карьеру в клубе «Велес», играющим в ФНЛ. После двух сезонов, проведенных в «Велесе», «Пари НН» решил приобрести малийского полузащитника за 250 тысяч евро.

В составе «Пари НН» Майга принял участие в 54 матчах, в которых забил один гол. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 29-летнего полузащитника составляет 900 тысяч евро. Его контракт с клубом действует до конца июня 2027 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится