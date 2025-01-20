- В сегодняшних условиях, когда нет еврокубков и международных матчей нет смысла в таких тратах. У нас выдался шанс за счет своих молодых игроков повысить уровень чемпионата. Я не понимаю трансфер Энрике в "Зенит".
Ранее "Зенит" официально объявил о подписании контракта с 24-леним бразильским вингером "Ботафого" Луисом Энрике. Стороны заключили соглашение на 4 года с возможностью продления еще на сезон.
За свою карьеру форвард провел 239 матчей, в которых записал в свой актив 30 забитых мячей и столько же голевых передач. Также на счету новичка сине-бело-голубых два гола в шести играх за сборную Бразилии.
Источник: "Чемпионат"
Непомнящий - о новичке "Зенита": нет смысла в таких тратах
Российский тренер Валерий Непомнящий отреагировал на трансфер форварда Луиса Энрике из "Ботафого" в "Зенит".
Фото: Getty Images