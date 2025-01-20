"Трансфер Луиса Энрике в "Зенит" — замечательная сделка. Свежая кровь в составе "Зенита". Отличная новость, что Вендел доиграет этот сезон в составе "Зенита". Команде нужно обновлять состав. Пара Луис Энрике и Вендела наделает шума. Что касается суммы трансфера, такими цифрами не удивить. Были трансферы и дороже. Как мы знаем, эти трансферы окупались и продавались ещё дороже, а игроки приносили пользу", - приводит слова Погребняка "Чемпионат".
20 января "Зенит" официально объявил о том, что футбольный клуб из Санкт-Петербурга достиг договорённости с бразильским "Ботафого" о переходе игроков. Так, состав сине-бело-голубых пополнит 24-летний вингер Луис Энрике. В Бразилию, в свою очередь, из России отправятся 26-летний вингер Артур и 27-летний центральный полузащитник Вендел. При этом если переходы Энрике и Артура совершатся сразу, то Вендел уйдёт из "Зенита" летом 2025 года.
Погребняк: трансфер Энрике в "Зенит" — замечательная сделка. Он с Венделом наделает шума
Бывший игрок сборной России Павел Погребняк поделился своим мнением о переходе вингера Луиса Энрике из бразильского "Ботафого" в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"