Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Монако
20:45
Астон ВиллаНе начат
Аталанта
20:45
ШтурмНе начат
Црвена Звезда
23:00
ПСВНе начат
Брюгге
23:00
ЮвентусНе начат
Атлетико
23:00
БайерНе начат
Ливерпуль
23:00
ЛилльНе начат
Бенфика
23:00
БарселонаНе начат
Болонья
23:00
Боруссия ДНе начат
Слован
23:00
ШтутгартНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
18:30
Динамо КиевНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Ахмат
16:00
ВойводинаНе начат

Червиченко - о неявке Бителло в "Динамо": бразильские агенты и игроки - это сброд аферистов

Экс-владелец "Спартака" Андрей Червиченко высказался о ситуации с бразильским полузащитником Бителло, который не приехал на зимние сборы московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Все бразильские агенты и клубы – это сборище аферистов. Представляете себе Бразилию? Там нельзя выйти на улицу, чтоб тебя не ограбили. С чего мы решили, что местные агенты и игроки – честные и добропорядочные? В большинстве своём это просто сброд аферистов, который делает на футболе серьёзные деньги. Так что покупка бразильцев – это всегда очень серьёзный риск", - приводит слова Червиченко Metaratings.

Ранее стало известно, что бразильский полузащитник московского "Динамо" Бителло не вернулся в расположение футбольного клуба после отпуска. По информации СМИ, 25-летний футболист хочет покинуть российскую команду. При этом к бело-голубым с предложением о трансфере игрока обратился бразильский "Ботафого". В настоящее время ведутся переговоры о переходе хавбека за сумму в районе 18 миллионов евро.

Действующий контракт Бителло и московского "Динамо" рассчитан на срок до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится