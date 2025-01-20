"Все бразильские агенты и клубы – это сборище аферистов. Представляете себе Бразилию? Там нельзя выйти на улицу, чтоб тебя не ограбили. С чего мы решили, что местные агенты и игроки – честные и добропорядочные? В большинстве своём это просто сброд аферистов, который делает на футболе серьёзные деньги. Так что покупка бразильцев – это всегда очень серьёзный риск", - приводит слова Червиченко Metaratings.
Ранее стало известно, что бразильский полузащитник московского "Динамо" Бителло не вернулся в расположение футбольного клуба после отпуска. По информации СМИ, 25-летний футболист хочет покинуть российскую команду. При этом к бело-голубым с предложением о трансфере игрока обратился бразильский "Ботафого". В настоящее время ведутся переговоры о переходе хавбека за сумму в районе 18 миллионов евро.
Действующий контракт Бителло и московского "Динамо" рассчитан на срок до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 12 миллионов евро.
Червиченко - о неявке Бителло в "Динамо": бразильские агенты и игроки - это сброд аферистов
Экс-владелец "Спартака" Андрей Червиченко высказался о ситуации с бразильским полузащитником Бителло, который не приехал на зимние сборы московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Москва