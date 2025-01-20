«Наверное, за такие деньги покупается лидер в атакующие действия команды. Луис Энрике в таком возрасте, когда уже нельзя сказать, что очень молод, и уже есть опыт. Что касается его позиции на поле, как я понимаю, он покупается в стартовый состав.
Но теперь будет интересно посмотреть, какой будет конкуренция в атаке. Справа, скорее всего теперь — Луис Энрике. И остается две позиции — центральный нападающий и левый вингер. И там, сами посчитайте, какой выбор — Кассьерра, Соболев, Мостовой, Педро, Гонду, Ерохин… А еще Клаудиньо. Так что конкуренция впереди у «Зенита» теперь просто фантастическая», — цитирует Радимова «РБ Спорт».
Сегодня, 21 января, «Зенит» проведет свой первый товарищеский матч на зимнем сборе в Дохе, Катар против сборной Иордании. 24 января состоится второй матч с участием этой сборной на сборах.
В первых 18 турах Российской Премьер-Лиги «Зенит» делит первое место по количеству забитых голов с «Динамо», оба клуба забили по 37 мячей.
После 18 туров «Зенит» занимает второе место в РПЛ, набрав 39 очков. У лидирующего «Краснодара» столько же очков, но он опережает «Зенит» по дополнительным показателям. Кроме того, «Зенит» вышел в 1/2 финала Кубка России, где ему предстоит двухматчевое противостояние с «Ростовом».
Радимов — о покупке Энрике: интересно посмотреть, какой будет конкуренция в атаке
Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о трансфере Луиса Энрике из «Ботафого».
Фото: ФК "Зенит"