«Я запомнил Аленичева очень честным и открытым человеком. Летние сборы проводили Аленичев с Титовым и Ананко. Очень мощная связка. Они прививали нам играть только в футбол, футбол, футбол. Их философия — если пропустим один, должны забить два. Я до сих пор в очень теплых отношениях с Титовым и Аленичевым. У них все через мяч, такие люди должны быть в футболе. Если бы Аленичев все-таки остался и не пришел Каррера, он бы сделал «Спартак» чемпионом? Думаю, да. Как футболист он выигрывал Кубок УЕФА, Лигу чемпионов, брал 5-6 чемпионств со «Спартаком», — цитирует Попова «РБ Спорт».
Дмитрий Аленичев занимал должность главного тренера «Спартака» с июня 2015 года по 5 августа 2016 года. Под его руководством команда заняла пятое место в сезоне-2015/16, набрав 50 очков.
4 августа 2016 года «Спартак» потерпел поражение от греческого АЕК в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. На следующий день Аленичев принял решение уйти с поста главного тренера по собственному желанию. Исполняющим обязанности главного тренера стал Массимо Каррера, под руководством которого «Спартак» выиграл своё первое чемпионство в России с 2001 года.
Ивелин Попов: Аленичев мог бы привести "Спартак" к чемпионству, если бы остался
Бывший полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов уверен, что Дмитрий Аленичев смог бы сделать команду чемпионом, если бы продолжил работу в клубе.
Фото: ФК "Спартак"