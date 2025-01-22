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Кузнецов: если у Захаряна тут всё получалось, почему не вернуться?

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о возможном возвращении Арсена Захаряна в московское "Динамо".
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
"Возвращение в "Динамо" тоже возможно. Если у него тут всё получалось, почему не вернуться? Он набрался определённого опыта, возмужал. Но лучше продолжить карьеру в Испании — завоевать место в составе и не отдавать его", - цитирует Кузнецова "Чемпионат".

Арсен Захарян перешел в испанский "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом 2023 года за 13 миллионов евро. В прошлом сезоне российский полузащитник провел за испанцев во всех турнирах 40 матчей и отметился 1-м забитым мячом и 2-мя результативными передачами. В текущем сезоне Захарян не провел ни одного матча из-за травмы, полученной во время предсезонной подготовки.

После 18-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками.

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