"Я так понимаю, что он будет просить повышения зарплаты. Стоит ли пытаться его удержать? Ну, а смысл? Если он не хочет оставаться, пусть идёт туда, откуда пришёл. Я не думаю, что в "Ботафого" условия лучше предложат", - цитирует Силкина Metaratings.
Напомним, что полузащитник московского "Динамо" Бителло не явился на зимние сборы бело-голубых. Сообщалось, что этой зимой бразилец может перейти в "Ботафого".
В текущем сезоне Бителло провел за бело-голубых во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 1 забитый мяч и 10 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 12 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Силкин: пусть Бителло идет туда, откуда пришел
Бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин высказался о возможном уходе Бителло.
Фото: ФК "Динамо"