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Силкин: пусть Бителло идет туда, откуда пришел

Бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин высказался о возможном уходе Бителло.
Фото: ФК "Динамо"
"Я так понимаю, что он будет просить повышения зарплаты. Стоит ли пытаться его удержать? Ну, а смысл? Если он не хочет оставаться, пусть идёт туда, откуда пришёл. Я не думаю, что в "Ботафого" условия лучше предложат", - цитирует Силкина Metaratings.

Напомним, что полузащитник московского "Динамо" Бителло не явился на зимние сборы бело-голубых. Сообщалось, что этой зимой бразилец может перейти в "Ботафого".

В текущем сезоне Бителло провел за бело-голубых во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 1 забитый мяч и 10 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 12 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2028 года.

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