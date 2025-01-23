«Не сказал бы, что нынешний ЦСКА слабейший в XXI веке. Команда просто не борется за чемпионство. Укрепить состав у ЦСКА возможности нет. Сейчас трансферная политика скромная, больших трат нет. Возможно, что ЦСКА приобретёт бразильцев, которые фигурируют в прессе. Это реально, но нужно ли им это сейчас?», — цитирует Сенникова Legalbet.
В последний раз ЦСКА становился чемпионом России в сезоне-2015/16 под руководством Леонида Слуцкого. Последним трофеем, который выиграла команда, стал Кубок России в 2023 году.
31 января ЦСКА проведёт контрольный матч против «Ростова» в рамках Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги.
Сенников: не сказал бы, что нынешний ЦСКА слабейший в XXI веке, но трансферная политика сейчас скромная
Экс-игрок сборной России Дмитрий Сенников поделился мнением о перспективах ЦСКА на чемпионство.
Фото: ФК ЦСКА