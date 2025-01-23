«Честно, что-то парадоксальное творится в «Зените». Уходят основообразующие игроки. Всё-таки Вендел и Калудиньо — лидеры команды. Может быть, они уже устали от нашего чемпионата, хотят нового.
«Краснодар» и до трансфера Клаудиньо имел хорошие шансы на чемпионство. Теперь с его уходом эти шансы повышаются», — отметил Деменко в беседе с Legalbet.
«Краснодар» лидирует в РПЛ во время зимней паузы, набрав 39 очков после 18 туров. «Зенит» также имеет в своём активе 39 очков, но «быки» опережают их по дополнительным показателям.
1 марта «Краснодар» сыграет свой первый матч после возобновления Российской Премьер-Лиги против «Крыльев Советов». В этот же день «Зенит» примет на своём поле ЦСКА.
Деменко: без Клаудиньо "Зениту" будет сложнее бороться за чемпионство
Экс-игрок сборной России Максим Деменко прокомментировал перспективы «Краснодара» в борьбе за золотые медали после перехода Клаудиньо в катарский «Аль-Садд».
Фото: ФК "Зенит"