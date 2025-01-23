Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лас-Пальмас
23:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Торино
22:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
22:30
ХольштайнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осер
22:45
Сент-ЭтьенНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
1 - 2 1 2
ЕдинствоЗавершен
Локомотив
16:00
Ульсан ХёндэНе начат
Динамо Мх
16:00
Славия СофияНе начат
Химки
17:00
ЯворНе начат
Ростов
19:00
СогдианаНе начат
Зенит
20:00
ИорданияНе начат

Деменко: без Клаудиньо "Зениту" будет сложнее бороться за чемпионство

Экс-игрок сборной России Максим Деменко прокомментировал перспективы «Краснодара» в борьбе за золотые медали после перехода Клаудиньо в катарский «Аль-Садд».
Фото: ФК "Зенит"
«Честно, что-то парадоксальное творится в «Зените». Уходят основообразующие игроки. Всё-таки Вендел и Калудиньо — лидеры команды. Может быть, они уже устали от нашего чемпионата, хотят нового.

«Краснодар» и до трансфера Клаудиньо имел хорошие шансы на чемпионство. Теперь с его уходом эти шансы повышаются», — отметил Деменко в беседе с Legalbet.

«Краснодар» лидирует в РПЛ во время зимней паузы, набрав 39 очков после 18 туров. «Зенит» также имеет в своём активе 39 очков, но «быки» опережают их по дополнительным показателям.

1 марта «Краснодар» сыграет свой первый матч после возобновления Российской Премьер-Лиги против «Крыльев Советов». В этот же день «Зенит» примет на своём поле ЦСКА.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится