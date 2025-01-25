"Наверное, самая открытая позиция — правый защитник. Надо искать перспективного игрока, но не столь дорогого. Да, есть Мантуан, который неплохо закрывает эту позицию, но делает это на четвёрку. Это не топ-уровень. "Зенит" — это бразильская семья, в которую ещё кто-то может влиться", — приводит слова Баранника Legalbet.
На данный момент в составе петербургского "Зенита" числится 8 бразильских футболистов: защитники Нино, Родригао, Дуглас Сантос; полузащитники Вендел, Ду Кейрос, Педро, Густаво Мантуан, Луис Энрике.
По итогам первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые, набрав в 18 матчах 39 очков, занимают второе место, уступая лидирующему "Краснодару" по дополнительному показателю (результат личной встречи двух команд).
Дмитрий Баранник: "Зенит" — это бразильская семья
Бывший тренер-селекционер "Зенита" Дмитрий Баранник поделился своим мнением, какая позиция петербургского клуба больше всего требует усиления.
Фото: ФК "Зенит"