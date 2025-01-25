"У всех претендентов так или иначе будут как хорошие, так и плохие матчи. Думаю, что "Зенит" все-таки вытянет и станет чемпионом. Хотя придется ему весной очень тяжело. Борьба за золото будет напряженная. Думаю, первым будет "Зенит", вторым станет "Спартак", третьим — "Краснодар", - приводит слова Пономарева "Матч ТВ".
По итогам первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает футбольный клуб "Краснодар", который в своем активе имеет 39 очков, на втором месте располагается действующий чемпион страны петербургский "Зенит" (39 очков), а третью строчку занимает московский "Спартак" (37 очков).
Чемпионат России по футболу после зимней паузы возобновится 28 февраля матчами 19-го тура.
Пономарев: "Зенит" все-таки вытянет и станет чемпионом, "Спартак" станет вторым
Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев поделился своим мнением, как завершится вторая часть текущего сезона чемпионата России по футболу сезона-2024/25.
Фото: ФК "Спартак"