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Анатолий Воробьев: перемещение Бителло напоминает мне миграцию отдельных особей чешуекрылых

Бывший вице-президент "Динамо" Анатолий Воробьев высказался о ситуации с Бителло.
Фото: ФК "Динамо"
"Перемещение Бителло напоминает мне миграцию отдельных особей чешуекрылых, которые могут из одной области обитания перемещаться в другую, а потом возвращаться обратно. Динамовские руководители действуют сродни энтомологам, которые поймали ценный экземпляр для своей коллекции и хотят его сохранить или обменять на такой же ценный", - цитирует Воробьева "РБ Спорт".

Напомним, что зимой в СМИ появилась информация, что полузащитник московского "Динамо" Бителло хочет покинуть команду и присоединиться к бразильскому клубу. Сообщалось, что игрок интересен нескольким клубам бразильской Серии А. Бразилец не прибыл на сборы бело-голубых и требовал отпустить его в "Ботафого", однако бразильский клуб не смог удовлетворить запросы "Динамо".

Вчера, 26-го января, игрок вернулся в расположение клуба. В текущем сезоне Бителло провел за бело-голубых во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 1 забитый мяч и 10 результативных передач. Контракт бразильца с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Сообщалось, что руководство бело-голубых не будет продлевать контракт с игроком, однако в клубе готовы к продаже игрока, если поступит хорошее предложение.

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