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Итальянский журналист: за Илича заплатили 17 миллионов, но он не оказал заметного влияния на "Торино"

Итальянский журналист изданий Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини высказался о полузащитнике "Торино" Иване Иличе.
Фото: ФК "Торино"
"Паоло Ваноли поменял схему игра на 4-2-3-1. Если последует хорошее предложение, Илич уйдет. Но важно отметить, что сейчас у него третья травма за сезон. Илич — игрок, у которого за последние два года было очень много травм. За него заплатили 17 миллионов в январе 2022 года, но он не оказал заметного влияния на "Торино", - цитирует Джулини "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Спартак" заинтересован в приобретении полузащитника итальянского "Торино" Ивана Илича. Сообщалось, что красно-белые могут заплатить за игрока 20-25 миллионов евро.

Иван Илич перешел в "Торино" из "Вероны" летом 2023 года за 16,5 миллионов евро. Полузащитник провел за туринский клуб во всех турнирах 61 матч и записал на свой счет 7 забитых мячей и 6 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 18 миллионов евро. На счету полузащитника 21 матч в составе национальной команды Сербии.

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