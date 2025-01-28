«Понимаю Станковича, почему он хочет получить Илича. Если эта сделка состоится, то для тренера она будет удачной. Клуб в этом плане рискует, потому что платит большие деньги. С Иличем «Спартак» может и не стать чемпионом? Конечно. Одно дело если бы он сейчас играл, можно было бы понять, в каком состоянии Илич. В чемпионате России от него многого ждут», — заявил Деменко «РБ Спорт».
Ранее появилась информация о том, что сербский футболист может перейти в «Спартак». Однако на данный момент игрок проходит лечение от травмы и не может выйти на поле. Свой последний матч он провёл 5 января против «Пармы».
По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 23-летнего полузащитника составляет 18 миллионов евро.
Деменко: переход Илича в "Спартак" — это риск
Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о возможном трансфере полузащитника «Торино» Ивана Илича в московский клуб.
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