"Чемпионат, когда мы вышли из тюрьмы в 2019-м, уже был говном, честно. Он тогда уже начал просаживаться. Было не так плохо, но уже чувствовалось. А потом, когда очень хорошие иностранцы начали уезжать, кем мы их заменили? Когда золотой ЦСКА был и "Зенит" начал с ним конкурировать, тогда самый сильный чемпионат был", - поделился Кокорин.
Экс-форвард сборной России Александр Кокорин покинул чемпионат России в январе 2021 года и перебрался из "Спартака" в итальянскую "Фиорентину". Помимо красно-белых, в России Кокорин выступал за "Зенит", "Сочи", "Динамо" и "Анжи". С августа 2022 года российский нападающий защищает цвета "Ариса" из чемпионата Кипра, а летом прошлого года подписал с клубом полноценный контракт.
Александр Кокорин и полузащитник Павел Мамаев провели в тюрьме чуть менее года по статьям о нанесении легкого вреда здоровью, побоях и хулиганстве. На свободу футболист вышел в сентябре 2019 года.
Источник: YouTube-канал Smol Talk
Кокорин: когда мы вышли из тюрьмы, чемпионат России уже был говном
Экс-форвард "Динамо", "Спартака" и "Зенита" Александр Кокорин высказался об уровне чемпионата России.
Фото: YouTube-канал Smol Talk