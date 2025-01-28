"Мое мнение - уровень чемпионата падает. Но я бы таких слов не употребляла. Падает постепенно, по чуть-чуть. Неконкурентная среда. Вспомните, против кого играли раньше - Роберто Карлос, Халк, Витсель. Это были звезды мирового уровня! Кокорин - взрослый мальчик, сам решает, что ему говорить. Но выглядит это совсем некрасиво", - заявила Смородская.
Ранее нападающий кипрского "Ариса" Александр Кокорин критически высказался об уровне российского футбола, который, по словам форварда, падает с 2019 года. Александр Кокорин покинул РПЛ в январе 2021 года и перебрался в итальянскую "Фиорентину". С лета 2022 года россиянин выступает за "Арис" в чемпионате Кипра.
В текущем сезоне на счету Александра Кокорина шесть голов и пять результативных передач в 15 матчах чемпионата Кипра. Еще один гол форвард забил в двух матчах Кубка Кипра. Контракт Кокорина с "Арисом" рассчитан до лета 2025 года.
Источник: "РБ Спорт"
Кокорин: когда мы вышли из тюрьмы, чемпионат России уже был говном
Смородская: Кокорин - взрослый мальчик, сам решает, что ему говорить. Но выглядит это совсем некрасиво
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала высказывания форварда "Ариса" Александра Кокорина об уровне чемпионата России.
Фото: Telegram-канал "Ариса"