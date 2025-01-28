"Травмы Захаряна? У него крылья для перелетов ещё не окрепли. Зря его из родного динамовского гнезда выпустили. Если руководители клуба и агенты не кукушки, то надо его возвращать. Сила стаи от вожаков зависит. С ними надо разобраться. Не всех новых стая хорошо принимает", - поделился Воробьев.
Арсен Захарян перебрался в испанский "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом 2023 года. Сумма трансфера составила 13 миллионов евро. В своем первом сезоне в Испании Захарян принял участие в 40 матчах за "Сосьедад" в Ла Лиге, Кубке Испании и Лиге Чемпионов. На счету россиянина гол и две результативные передачи.
С лета прошлого года Арсен Захарян продолжает восстанавливаться после травмы. В текущем сезоне полузащитник лишь дважды попадал в заявку "Реала Сосьедад" и ни разу не выходил на поле.
Источник: "Евро-футбол"
Воробьев: у Захаряна крылья для перелетов не окрепли. Зря его "Динамо" из гнезда выпустило. Если не кукушки - вернут
Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев высказался на тему возможного возвращения полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна в "Динамо".
Фото: официальный сайт "Динамо"