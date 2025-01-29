"Что касается трансферов, однозначно, напрашивается нападающий. Потому что один Мусаев, Гуарирапа и Койту не оправдали надежд. Нападающий, думаю, будет точно, а остальное точечно", - приводит слова Семшова "Матч ТВ".
В первой части текущего сезона арендованный у "Сочи" 22-летний венесуэльский нападающий Сауль Гуарирапа в составе "армейцев" в общей сложности принял участие в 15 официальных матчах, в которых не отметился ни одним результативным действием.
25-летний малийский нападающий Секу Койта, в свою очередь, после подписания с ЦСКА трёхлетнего контракта 20 раз появлялся на официальных матчах, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
Семшов назвал футболистов ЦСКА, которые не оправдали надежд в текущем сезоне
Бывший игрок сборной России Игорь Семшов поделился своим мнением о том, какую трансферную политику этой зимой будет вести московский ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА