Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Байер
23:00
СпартаНе начат
Манчестер Сити
23:00
БрюггеНе начат
Ред Булл Зальцбург
23:00
АтлетикоНе начат
Интер
23:00
МонакоНе начат
Бавария
23:00
СлованНе начат
Штурм
23:00
РБ ЛейпцигНе начат
Штутгарт
23:00
ПСЖНе начат
Боруссия Д
23:00
ШахтерНе начат
Ювентус
23:00
БенфикаНе начат
Барселона
23:00
АталантаНе начат
Динамо Загреб
23:00
МиланНе начат
Жирона
23:00
АрсеналНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
БолоньяНе начат
ПСВ
23:00
ЛиверпульНе начат
Лилль
23:00
ФейеноордНе начат
Янг Бойз
23:00
Црвена ЗвездаНе начат
Брест
23:00
Реал МадридНе начат
Астон Вилла
23:00
СелтикНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
12:00
Чэнду ЖунчэнНе начат
Факел
16:00
Динамо МхНе начат
Акрон
17:00
УрартуНе начат

Семшов назвал футболистов ЦСКА, которые не оправдали надежд в текущем сезоне

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов поделился своим мнением о том, какую трансферную политику этой зимой будет вести московский ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
"Что касается трансферов, однозначно, напрашивается нападающий. Потому что один Мусаев, Гуарирапа и Койту не оправдали надежд. Нападающий, думаю, будет точно, а остальное точечно", - приводит слова Семшова "Матч ТВ".

В первой части текущего сезона арендованный у "Сочи" 22-летний венесуэльский нападающий Сауль Гуарирапа в составе "армейцев" в общей сложности принял участие в 15 официальных матчах, в которых не отметился ни одним результативным действием.

25-летний малийский нападающий Секу Койта, в свою очередь, после подписания с ЦСКА трёхлетнего контракта 20 раз появлялся на официальных матчах, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится