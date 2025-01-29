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Червиченко: логика - не сильная сторона Кокорина

Бывший президент московского "Спартака" высказался о словах нападающего кипрского "Ариса" Александра Кокорина относительно уровня Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Арис"
"У каждого своё мнение. Уверен, в моменте, когда их посадили, они тоже считают, что ничего не сделали. Видимо, со многими у него расходятся взгляды на жизнь и РПЛ. Всё-таки чемпионат Кипра намного сильнее и зрелищнее, раз он там завершает карьеру. Если вы заметили, то логика — не сильная сторона Кокорина", - приводит слова Червиченко "Чемпионат".

Ранее 33-летний российский нападающий Александр Кокорин, который на данный момент является игроком кипрского "Ариса", во время интервью нападающему "Краснодара" Федору Смолову поделился своим мнением о том, что в 2019 году чемпионат России по футболу "уже был говном".

Александр Кокорин покинул Российскую Премьер-Лигу летом 2021 года, после чего выступал в чемпионатах Италии и Кипра.

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