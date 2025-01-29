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Мостовой — о словах Кокорина: что здесь неправда? За последние 20 лет в "Спартаке" человек 100 так же делали

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал заявление Александра Кокорина, который назвал свой период в московском клубе топовым из-за высокой зарплаты.
Фото: ФК "Спартак"
«Чему вы удивляетесь? Что здесь неправда? За последние 20 лет в «Спартаке», наверное, человек 100 так же делали. Получили деньги — уехали. Он — один из. Они что, без денег уехали? Так каждому можно предъявить претензии. Бесплатно у нас никто не работает», — цитирует Мостового «СЭ».

Напомним, что недавно Александр Кокорин заявил, что за полгода заработал в «Спартаке» больше всего. Кокорин выступал за красно-белых с августа 2020 по январь 2021 года, проведя 10 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Александр Мостовой также был частью «Спартака» в период с 1987 по 1992 год. В составе красно-белых он сыграл 142 матча, забив 48 мячей, и дважды становился чемпионом СССР с командой.

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