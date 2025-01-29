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Гладилин: Кокорина гложет жёлчь, что он не смог заиграть ни в РПЛ, ни в Италии

Экс-игрок "Спартака" Валерий Гладилин прокомментировал высказывания нападающего "Ариса" Александра Кокорина об уровне российского футбола.
Фото: ФК "Фиорентина"
"Кокорин — человек, который играет на Кипре и не подошёл посредственному клубу "Фиорентина". Чемпионат Кипра — курортный вариант. Поэтому слушать высказывания Кокорина — это несерьёзно. Его гложет жёлчь, что он не смог заиграть ни в РПЛ, ни в Италии. А на Кипр футболисты приезжают доигрывать и отдыхать", - цитирует Гладилина "Чемпионат".

Напомним, что Александр Кокорин в интервью Федору Смолову негативно высказался об уровне Российской Премьер-Лиге, заявив, что уровень чемпионата падает с 2019 года. На данный момент нападающий выступает за кипрский "Арис" - в текущем сезоне Кокорин провел во всех турнирах 17 матчей и отметился 7-ю забитыми мячами и 5-ю результативными передачами.

Ранее Кокорин выступал за московское "Динамо", петербургский "Зенит", "Сочи" и московский "Спартак". На счету форварда 251 матч в Российской Премьер-Лиге, 67 забитых мячей и 33 результативные передачи. Нападающий является чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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