Ловчев: не считаю Илича звездой, которая уже завтра станет лидером "Спартака"

"Мы немножко переоцениваем футболистов, которые просто приходят из других чемпионатов. Мы только из-за выступления в Италии считаем, что это какая-то звезда приезжает. Я его звездой не считаю, но футболист добротный. Если тренер в него верит, что-то должно получиться. Не думаю, что приезжает звезда, которая уже завтра станет лидером "Спартака". Но тренер в него верит, это самое главное", - приводит слова Ловчева "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что итальянский "Торино" и московский "Спартак" согласовали друг с другом переход в российский клуб 23-летнего центрального полузащитника сборной Сербии Ивана Илича. Сообщалось, что сумма компенсации за переход игрока может составить 15 миллионов евро, а срок его контракта с красно-белыми - четыре года.
В текущем сезоне Илич в составе "Торино" принял участие в 13 официальных матчах, в которых 1 раз поразил ворота соперников, 1 раз отдал партнеру по команде голевую передачу, 3 раза получил предупреждение. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет 18 млн евро.