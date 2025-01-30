Лорран сыграет за "Фламенго" в новом матче, несмотря на продолжающиеся переговоры с ЦСКА

Полузащитник Лорран примет участие в следующем матче «Фламенго» против «Сампайо», несмотря на то что переговоры с московским ЦСКА продолжаются.

Фото: IMAGO

По информации Касагранде, требования бразильцев остаются прежними: они хотят получить всю сумму сразу или, в крайнем случае, рассрочку на полгода.



В новом году Лорран принял участие в четырёх из шести матчей «Фламенго». В последнем матче против «Волта-Редонда» он не был заявлен на игру. Однако сегодня «Фламенго» предстоит встреча с «Сампайо», и Лорран уже включен в заявку.



За свою карьеру в «Фламенго» Лорран провёл 35 матчей, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.