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Лорран сыграет за "Фламенго" в новом матче, несмотря на продолжающиеся переговоры с ЦСКА

Полузащитник Лорран примет участие в следующем матче «Фламенго» против «Сампайо», несмотря на то что переговоры с московским ЦСКА продолжаются.
Фото: IMAGO
По информации Касагранде, требования бразильцев остаются прежними: они хотят получить всю сумму сразу или, в крайнем случае, рассрочку на полгода.

В новом году Лорран принял участие в четырёх из шести матчей «Фламенго». В последнем матче против «Волта-Редонда» он не был заявлен на игру. Однако сегодня «Фламенго» предстоит встреча с «Сампайо», и Лорран уже включен в заявку.

За свою карьеру в «Фламенго» Лорран провёл 35 матчей, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.

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