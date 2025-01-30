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Червиченко - о переговорах "Спартака" по Иличу: переплатить в два раза ума много не надо

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал слухи о возможном переходе в стан красно-белых полузащитника "Торино" Ивана Илича.
Фото: Getty Images
"Суета, всякие движения начинаются лишь тогда, когда за него предлагают огромные, безумные деньги. Возможно, он вольется в команду и поможет "Спартаку". Но, возможно, повторится история, как с Гусом Тилем. Заплатить много денег, переплатить в два раза ума много не надо, но профессионализм заключается в том, что ты за что?то дорогое платишь в два?три раза меньше", - заявил Червиченко.

Ранее в прессе появилась информация о том, что московский "Спартак" близок к закрытию сделки по центральному полузащитнику итальянского "Торино" и сборной Сербии Ивану Иличу. Сумма перехода может составить 15-16 миллионов евро. Напомним, в летнее трансферное окно игроком активно интересовался "Зенит".

В текущем сезоне на счету Ивана Илича 12 матчей в составе "Торино" в чемпионате Италии. Хавбек отметился в них одним забитым мячом. "Торино" подписал Илича из "Вероны" летом 2023 года за 16.5 миллиона евро.

Источник: "Матч ТВ"

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