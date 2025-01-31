"Я не видел его интервью полностью, но какие-то фразы читал. Мне абсолютно все равно, что Кокорин говорит обо мне. Не считаю нужным комментировать его слова. Именно я начал ставить Сашу в состав, доверял ему. Не знаю, почему он говорит такие вещи. Считаю, что в футболе он себя полностью не реализовал", - цитирует Силкина "РБ Спорт".
Ранее Александр Кокорин в интервью Федору Смолову негативно высказался о бывшем тренере московского "Динамо" Сергее Силкине. Российский нападающий провел за бело-голубых во всех турнирах 203 матча и записал на свой счет 50 забитых мячей и 26 результативных передач.
Ранее Кокорин выступал за петербургский "Зенит", "Сочи", московский "Спартак", итальянскую "Фиорентину". На данный момент нападающий является игроком кипрского "Ариса". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего форварда в 700 тысяч евро. Кокорин является чемпионом России и обладателем Кубка страны.
Силкин: в футболе Кокорин себя полностью не реализовал
Бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин высказался о Александре Кокорине.
Фото: ФК "Арис"