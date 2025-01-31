- Не думаю, что у Малкома будет такая же мотивация, которая была в "Зените", до ухода. Питерская команда уже сейчас приобрела Луиса Энрике за € 35 млн, поэтому вряд ли "Зениту" нужен ещё один такой трансфер, - цитирует Хомуху "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что Малком, ныне выступавший за саудовский клуб "Аль-Хиляль", хочет вернуться в "Зенит".
Малком был футболистом "Зенита" с 2019 по 2023 год, после чего заключил соглашение с "Аль-Хилялем". В общей сложности бразилец провел в составе сине-бело-голубых 109 матчей, в которых 42 раза поразил ворота соперников и сделал 24 голевые передачи.
В текущем сезоне Малком выходил на поле в 14 матчах, забил пять голов и пять раз ассистировал партнерам. Его соглашение с саудовским клубом рассчитано до лета 2027 года.
Хомуха: вряд ли "Зениту" нужен Малком
Российский тренер Дмитрий Хомуха прокомментировал информацию о возможном возвращении в "Зенит" бразильского форварда Малкома.
Фото: ФК "Зенит"