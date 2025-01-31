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Хомуха: вряд ли "Зениту" нужен Малком

Российский тренер Дмитрий Хомуха прокомментировал информацию о возможном возвращении в "Зенит" бразильского форварда Малкома.
Фото: ФК "Зенит"
- Не думаю, что у Малкома будет такая же мотивация, которая была в "Зените", до ухода. Питерская команда уже сейчас приобрела Луиса Энрике за € 35 млн, поэтому вряд ли "Зениту" нужен ещё один такой трансфер, - цитирует Хомуху "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что Малком, ныне выступавший за саудовский клуб "Аль-Хиляль", хочет вернуться в "Зенит".

Малком был футболистом "Зенита" с 2019 по 2023 год, после чего заключил соглашение с "Аль-Хилялем". В общей сложности бразилец провел в составе сине-бело-голубых 109 матчей, в которых 42 раза поразил ворота соперников и сделал 24 голевые передачи.

В текущем сезоне Малком выходил на поле в 14 матчах, забил пять голов и пять раз ассистировал партнерам. Его соглашение с саудовским клубом рассчитано до лета 2027 года.

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