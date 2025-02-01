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Капитан "Ростова" Глебов прокомментировал слухи о переходе в "Динамо"

Хавбек "Ростова" Данил Глебов отреагировал на информацию о своем возможном трансфере в московское "Динамо".
Фото: ФК "Ростов"
"Без комментариев о моем будущем. Спрашивайте руководство "Ростова", где я начну вторую часть сезона. Они знают больше", - цитирует Глебова "Чемпионат".

Напомним, ранее сообщалось о том, что московское "Динамо" проявляет интерес к полузащитнику и капитану "Ростова" Даниле Глебову.

25-летний хавбек сборной России защищает цвета ростовского клуба с 2019 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2028 года. В нынешнем сезоне Глебов провел в составе ростовчан 17 матчей в РПЛ, в которых отличился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Также футболист провел шесть игр в текущем розыгрыше Кубка России и не отметился голевыми действиями.

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