Капитан "Ростова" Глебов прокомментировал слухи о переходе в "Динамо"

"Без комментариев о моем будущем. Спрашивайте руководство "Ростова", где я начну вторую часть сезона. Они знают больше", - цитирует Глебова "Чемпионат".
Напомним, ранее сообщалось о том, что московское "Динамо" проявляет интерес к полузащитнику и капитану "Ростова" Даниле Глебову.
25-летний хавбек сборной России защищает цвета ростовского клуба с 2019 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2028 года. В нынешнем сезоне Глебов провел в составе ростовчан 17 матчей в РПЛ, в которых отличился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Также футболист провел шесть игр в текущем розыгрыше Кубка России и не отметился голевыми действиями.