"Если у "Спартака" или ЦСКА есть определённые деньги, то они могут его приобрести. Наши лезут в любую драку, даже без денег полезут на всякий случай. Меня абсолютно не удивит, если Малком окажется в "Спартаке". Иностранцам всё равно, кто платит. Главное, чтобы платили. Там, где он сейчас находится, теряется 80% жизни, к которой он привык. Питер и Москва — это совершенно другая жизнь. А жизнь у него высший класс", — приводит слова Овчинникова Legalbet.
Бразильский нападающий Малком выступал в составе петербургского "Зенита" с августа 2019 г. до июля 2023 г., когда его за 60 миллионов евро выкупил клуб из чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Хилаль". Действующий контракт 27-летнего футболиста с саудовской командой рассчитан на срок до конца сезона-2026/27.
В текущем сезоне Малком в общей сложности принял участие в 22 официальных матчах, в которых забил 6 голов, отдал 9 голевых передач и получил 2 жёлтые карточки.
Овчинников: не удивлюсь, если Малком окажется в "Спартаке"
Футбольный тренер Валерий Овчинников отреагировал на информацию о том, что бразильский нападающий Малком летом 2025 года хочет вернуться в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"