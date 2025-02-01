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Барриос высказался о возможном своём уходе из "Зенита"

Колумбийский полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос рассказал, не задумывается ли он о скором уходе из петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"
"Свое будущее я вижу исключительно в "Зените". Хочу продолжать помогать добиваться успехов, брать трофеи. Моя семья счастлива находиться все эти годы в Петербурге, поэтому, повторюсь, свое будущее я вижу исключительно в сине-бело-голубых цветах", - приводит слова Барриоса официальный сайт ФК "Зенит".

Опорный полузащитник Вильмар Барриос выступает за петербургский "Зенит" с февраля 2019 года. За это время он 6 раз стал чемпионом России, принял участие в 212 официальных матчах, в которых забил 3 гола, отдал 6 голевых передач, получил 46 жёлтых и 2 прямые красные карточки.

Действующий контракт колумбийца с клубом рассчитан на срок до конца сезона-2026/27. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего футболиста в 10 миллионов евро.

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