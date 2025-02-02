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В махачкалинском "Динамо" отреагировали на информацию о переговорах со "Спартаком" по Волку

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов отреагировал на информацию о том, что клуб запросил у московского "Спартака" 5 млн евро за голкипера Давида Волка.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Это вранье. Никто к нам не обращался. Никаких контактов не было – ни официальных, ни неофициальных", - приводит слова Газизова "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Спартак" отказался от варианта с переходом 23-летнего вратаря махачкалинского "Динамо" Давида Волка, так как дагестанский клуб запросил за трансфер голкипера 5 миллионов евро. В конечном итоге красно-белые договорились о переходе 28-летнего вратаря московского ЦСКА Ильи Помазуна.

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