"Это вранье. Никто к нам не обращался. Никаких контактов не было – ни официальных, ни неофициальных", - приводит слова Газизова "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Спартак" отказался от варианта с переходом 23-летнего вратаря махачкалинского "Динамо" Давида Волка, так как дагестанский клуб запросил за трансфер голкипера 5 миллионов евро. В конечном итоге красно-белые договорились о переходе 28-летнего вратаря московского ЦСКА Ильи Помазуна.
В махачкалинском "Динамо" отреагировали на информацию о переговорах со "Спартаком" по Волку
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов отреагировал на информацию о том, что клуб запросил у московского "Спартака" 5 млн евро за голкипера Давида Волка.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала