"По тому, что видел, он хорошо себя проявляет. Понятно, что это совершенно другой уровень, другие партнёры, проблемы с языком. Хотя последние, думаю, он уже должен был преодолеть. Это всё дополнительные сложности. Для такого амплуа у него всё очень даже неплохо. В своём большинстве вратари интроверты, им сложнее адаптироваться в новом месте, особенно если происходят кардинальные изменения", - слова Березовского приводит "Чемпионат".
Вратарь сборной России Матвей Сафонов в июне 2024 года за 20 миллионов евро был выкуплен французским "ПСЖ" у футбольного клуба "Краснодар", воспитанником которого является. 25-летний игрок и парижане заключили друг с другом контракт на срок до конца сезона-2028/29.
В сезоне-2024/25 Матвей Сафонов в общей сложности принял участие в 8 официальных матчах за "ПСЖ", в которых трижды отыграл "на ноль", а в остальных пяти матчах всего пропустил 6 голов. В последний раз Сафонов в составе французского клуба выходил на поле 22 декабря 2024 года.
Березовский: "ПСЖ" - это совершенно другой уровень. Сафонов хорошо себя проявляет
Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский поделился своим мнением о выступлении во французском "ПСЖ" российского вратаря Матвея Сафонова.
Фото: ФК "ПСЖ"