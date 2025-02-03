«Возникает много разных сложностей. К сожалению, такие вопросы любят тишину. Назовешь фамилию — человека начинают жестко прессинговать. И ситуация откатывается назад. Здесь надо гораздо серьезнее все просчитывать. Работа идет, сторонников нашего возвращения много, но много и противников. Но как только вопрос возвращения начинает выноситься, то те, кто был за, начинают аккуратно — на всякий случай, чтобы подстраховаться — как минимум молчать», — цитирует Митрофанова «СЭ».
Напомним, российские сборные и клубы отстранены от международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года на фоне событий в Украине.
Последним матчем, в котором российская команда участвовала в еврокубках, стал поединок 1/16 финала Лиги Европы, состоявшийся 24 февраля 2022 года. В тот день «Бетис» принимал на своём поле «Зенит».
Также должны были состояться матчи 1/8 финала Лиги Европы между «Спартаком» и «РБ Лейпциг» в марте 2022 года. Однако УЕФА приняло решение исключить красно-белых из соревнований.
Генсек РФС Митрофанов: сторонников нашего возвращения много, но много и противников
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о процессе восстановления российских команд на международной арене.
Фото: официальный сайт РФС