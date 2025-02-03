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Черчесов: пока Промес под следствием, он не должен возвращаться в "Спартак"

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о возможном возвращении Квинси Промеса в «Спартак».
Фото: ФК "Спартак"
«Понятно, что голландец принес «Спартаку» много пользы на поле, брал титулы, забивал, отдавал. Но пока он находится под следствием, то, на мой взгляд, не должен возвращаться — это важный имиджевый момент. Закончатся судебные разбирательства в его пользу — появится почва для обсуждения. Но это мое мнение, а что думает по этому поводу руководство красно-белых, мы пока не знаем — публично оно не высказывалось», — цитирует Черчесова «СЭ».

Квинси Промес в настоящее время играет за «Дубай Юнайтед», клуб, выступающий во второй лиге ОАЭ. В текущем сезоне он провёл за команду семь матчей и забил семь голов.

На последнем матче «Дубай Юнайтед» с участием Промеса присутствовали генеральный и спортивный директора «Спартака» — Олег Малышев и Франсис Кахигао.

Сам игрок активно подогревает возможное возвращение в «Спартак».

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