"Хотелось бы пожелать удачи нашему клубу и болельщикам, которые столько лет ждут трофея. Помню, ребята в команде подкалывали, что со мной невозможно стать чемпионами, но, когда закончу, это случится. Буду только счастлив (смеётся). Уверен, "Динамо" станет чемпионом – пусть это произойдёт как можно скорее", - цитирует Шунина "Чемпионат".
Антон Шунин выступал за московское "Динамо" с 2007 по 2024 год. Голкипер провел за бело-голубях во всех турнирах 366 матчей, пропустил 408 мячей и сохранил ворота "сухими" в 125-ти встречах. На данный момент бывший голкипер сборной России является свободным агентом. Шунин провел в составе национальной команды 15 матчей.
После 18-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 35-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на четыре очка. В 19-м туре чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде с "Ростовом".
Шунин: ребята в команде подкалывали, что со мной невозможно стать чемпионами
Экс-голкипер "Динамо" Антон Шунин высказался о чемпионских амбициях бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"