— Как вы считаете, этот состав ЦСКА достаточно конкурентоспособный, чтобы бороться за чемпионство? Или его надо усиливать?
— Я говорил это до сезона, потом в середине и сейчас говорю: мы будем биться за чемпионство. От своих слов не собираюсь отказываться, - цитирует Дивеева "Матч ТВ".
После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 31-м набранным очком в своем активе. Команда Марко Николича отстает от лидирующего "Краснодара" на 8 баллов, в 19-м туре чемпионата России "армейцы" сыграют на выезде с петербургским "Зенитом".
Московскому ЦСКА предстоит провести два матча с московским "Динамо" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Напомним, что действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит". Также команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении шести сезонов кряду.
Игорь Дивеев: ЦСКА будет бороться за чемпионство
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о чемпионских амбициях "армейцев".
Фото: ПФК ЦСКА