Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
23:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
23:00
Лас-ПальмасНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кальяри
22:45
ЛациоНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
0 - 1 0 1
Торпедо2 тайм
Ахмат
0 - 0 0 0
Арсенал Тула1 тайм

Игорь Дивеев: ЦСКА будет бороться за чемпионство

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о чемпионских амбициях "армейцев".
Фото: ПФК ЦСКА
— Как вы считаете, этот состав ЦСКА достаточно конкурентоспособный, чтобы бороться за чемпионство? Или его надо усиливать?

— Я говорил это до сезона, потом в середине и сейчас говорю: мы будем биться за чемпионство. От своих слов не собираюсь отказываться, - цитирует Дивеева "Матч ТВ".

После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 31-м набранным очком в своем активе. Команда Марко Николича отстает от лидирующего "Краснодара" на 8 баллов, в 19-м туре чемпионата России "армейцы" сыграют на выезде с петербургским "Зенитом".

Московскому ЦСКА предстоит провести два матча с московским "Динамо" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Напомним, что действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит". Также команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении шести сезонов кряду.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится