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Гафин - о Бителло: когда к нам приезжает футболист, то он в здравом уме подписывает контракт

Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин прокомментировал информацию, что Бителло хочет покинуть клуб из-за затянувшейся СВО.
Фото: ФК "Динамо"
"Когда к нам приезжает футболист, то он в здравом уме подписывает контракт, учитывая все внешние факторы. Поэтому говорить о таких вещах, как минимум, странно", - цитирует Гафина "СЭ".

Напомним, что Бителло с опозданием прибыл на зимние сборы московского "Динамо". Сообщалось, что полузащитник близок к переходу в бразильский "Ботафого" из-за отсутствия еврокубков и затянувшейся СВО.

В текущем сезоне Бителло провел за бело-голубых во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 1 забитый мяч и 10 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 12 миллионов евро, контракт бразильца с клубом рассчитан до лета 2028 года.

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