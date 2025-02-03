"Сперцяну надо этот шанс использовать, потому что надо смотреть правде в глаза. С каждым годом он всё тише и тише выступает. Там он будет прогрессировать. Здесь у него был яркий первый, второй сезон, и потом всё тише. Наш чемпионат без Лиги чемпионов всё хуже и хуже. Надо двигаться вперёд. Если есть предложение, то надо ехать", — приводит слова Канчельскиса Legalbet.
Полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара". Действующий контракт игрока с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2026 года. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость хавбека составляет 20 миллионов евро. В текущем сезоне он принял участие в 25 матчах, в которых забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.
"РПЛ без Лиги чемпионов всё хуже и хуже". Канчельскис призвал Сперцяна к отъезду в Европу
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на информацию о заинтересованности английского "Лидса" в услугах армянского хавбека "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"