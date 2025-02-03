"Будем ли мы играть с КНДР? У них плотный график, они играют в отборе. Когда мы с ними общались, они играли официальный матч. Пока что наши календари не совпадают. Если совпадут, мы бы сыграли с КНДР", - приводит слова Митрофанова "РБ Спорт".
Сборная КНДР занимает 115-е место в рейтинге ФИФА. Российская национальная команда в этом списке располагается на 34-й строчке.
Сборная КНДР 2 февраля провела товарищеский матч с клубом из Первой Лиги "Тюмень" и одержала победу со счётом 1:0. На 4 февраля запланирован ещё один матч северокорейцев - с калининградской "Балтикой".
В РФС изъявили желание провести матч между сборными России и Северной Кореи
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможности проведения товарищеского матча между сборными России и Северной Кореи.
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