"Я думаю, что его в том числе взяли и поэтому. То есть всё равно в голове Семака, я думаю, сидит образ Дзюбы. Всё равно. И вот тот план, который у него был, если что-то не получается, просто делать туда передачу и Артём там уже что-то придумает, может быть, он и проецировал и на Соболева. Потому что, в принципе, физические данные у них примерно одинаковые", - приводит слова Кержакова "Чемпионат" со ссылкой на выпуск YouTube-канала "Это футбол, брат".
Нападающий Александр Соболев был приобретён петербургским "Зенитом" у московского "Спартака" в августе 2024 года (по информации СМИ, за 10 млн евро). С тех пор 27-летний форвард в составе сине-бело-голубых в общей сложности 16 раз выходил на поле в официальных матчах, в которых забил в ворота соперников 2 гола, отдал партнерам по команде 1 голевую передачу, а также получил 3 предупреждения.
Отдельно отметим, что футболист все свои результативные действия совершил в матчах Кубка России.
Кержаков: в голове Семака сидит образ Дзюбы, поэтому "Зенит" взял Соболева
Бывший игрок сборной России Александр Кержаков поделился своими предположениями о причинах приобретения "Зенитом" форварда "Спартака" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"