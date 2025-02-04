Пономарев: в Англии Дивеева затолкают и забьют, пусть сидит в ЦСКА до конца карьеры, как Акинфеев

"Пусть остается в РПЛ. В АПЛ его задергают, затолкают и забьют. Пусть сидит в ЦСКА до конца карьеры, как Акинфеев остался в команде. Зачем ломать игру, уезжать куда?то, где сумасшедшая конкуренция, если он в ЦСКА играет в основном составе? А там "сядет" - и всё. Скорости у него нет, внизу он плохо играет в отборе", - заявил Пономарев.
Ранее Игорь Дивеев предположил, что по стилю игры ему могли бы подойти чемпионаты Англии и Италии. В составе ЦСКА российский защитник выступает с лета 2019 года. За его трансфер "армейцы" заплатили "Уфе" 1.5 миллиона евро. В текущем сезоне на счету Дивеева пять голов и голевая передача в 18 матчах РПЛ.
Больше Дивеева в составе ЦСКА забил только центральный нападающий Тамерлан Мусаев (семь голов). Еще один гол 25-летний защитник записал на свой счет в шести матчах Кубка России. По данным Transfermarkt, стоимость Игоря Дивеева составляет 8 миллионов евро.
Источник: "Матч ТВ"