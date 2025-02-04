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Пономарев: в Англии Дивеева затолкают и забьют, пусть сидит в ЦСКА до конца карьеры, как Акинфеев

Экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев посоветовал защитнику Игорю Дивееву не покидать ЦСКА.
Фото: официальный сайт ЦСКА
"Пусть остается в РПЛ. В АПЛ его задергают, затолкают и забьют. Пусть сидит в ЦСКА до конца карьеры, как Акинфеев остался в команде. Зачем ломать игру, уезжать куда?то, где сумасшедшая конкуренция, если он в ЦСКА играет в основном составе? А там "сядет" - и всё. Скорости у него нет, внизу он плохо играет в отборе", - заявил Пономарев.

Ранее Игорь Дивеев предположил, что по стилю игры ему могли бы подойти чемпионаты Англии и Италии. В составе ЦСКА российский защитник выступает с лета 2019 года. За его трансфер "армейцы" заплатили "Уфе" 1.5 миллиона евро. В текущем сезоне на счету Дивеева пять голов и голевая передача в 18 матчах РПЛ.

Больше Дивеева в составе ЦСКА забил только центральный нападающий Тамерлан Мусаев (семь голов). Еще один гол 25-летний защитник записал на свой счет в шести матчах Кубка России. По данным Transfermarkt, стоимость Игоря Дивеева составляет 8 миллионов евро.

Источник: "Матч ТВ"

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