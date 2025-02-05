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Гендиректор "Ахмата": "Зенит" не обращался к нам по Садулаеву

Вице-президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров опроверг информацию о переговорах с «Зенитом» по полузащитнику Лече Садулаеву.
Фото: ФК "Ахмат"
«Зенит» к нам не обращался по Садулаеву. Когда обратятся, мы рассмотрим предложение», — заявил Айдамиров Sport24.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что «Зенит» заинтересован в приобретении 25-летнего форварда.

В текущем сезоне Садулаев сыграл 17 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона. Рыночная стоимость российского нападающего оценивается в 2,5 миллиона евро по версии Transfermarkt.

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