«Зенит» к нам не обращался по Садулаеву. Когда обратятся, мы рассмотрим предложение», — заявил Айдамиров Sport24.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что «Зенит» заинтересован в приобретении 25-летнего форварда.
В текущем сезоне Садулаев сыграл 17 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона. Рыночная стоимость российского нападающего оценивается в 2,5 миллиона евро по версии Transfermarkt.
Гендиректор "Ахмата": "Зенит" не обращался к нам по Садулаеву
Вице-президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров опроверг информацию о переговорах с «Зенитом» по полузащитнику Лече Садулаеву.
Фото: ФК "Ахмат"