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Агент Дркушича: "Зенит" находится на уровне топ-клубов Европы

Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника "Зенита" Вани Дркушича, высказался об уровне петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"
"Конечно, "Зенит" находится на уровне топ-клубов Европы. Его адаптация проходит хорошо. Он всего пару дней с командой и пока все отлично", - цитирует Дркушича "ВсеПроСпорт".

Напомним, что Ваня Дркушич перешел в петербургский "Зенит" из "Сочи" летом 2024 года и был отправлен в аренду в сербскую "Црвену Звезду". Ранее словенец присоединился к зимним сборам петербуржцев - сине-бело-голубые досрочно прервали аренду защитника.

После 18-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. В 19-м туре РПЛ петербуржцы сыграют на своем поле с московским ЦСКА.

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