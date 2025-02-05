"Конечно, "Зенит" находится на уровне топ-клубов Европы. Его адаптация проходит хорошо. Он всего пару дней с командой и пока все отлично", - цитирует Дркушича "ВсеПроСпорт".
Напомним, что Ваня Дркушич перешел в петербургский "Зенит" из "Сочи" летом 2024 года и был отправлен в аренду в сербскую "Црвену Звезду". Ранее словенец присоединился к зимним сборам петербуржцев - сине-бело-голубые досрочно прервали аренду защитника.
После 18-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. В 19-м туре РПЛ петербуржцы сыграют на своем поле с московским ЦСКА.
Агент Дркушича: "Зенит" находится на уровне топ-клубов Европы
Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника "Зенита" Вани Дркушича, высказался об уровне петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"