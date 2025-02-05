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В махачкалинском "Динамо" высказались о будущем Валентина Пальцева

Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев высказался о будущем российского защитника дагестанского клуба Валентина Пальцева.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Пальцев останется у нас до конца сезона", – приводит слова Гаджиева Metaratings.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в услугах 23-летнего защитника заинтересован московский "Спартак".

Валентин Пальцев выступает за махачкалинское "Динамо" с июля 2024 года. В текущем сезоне защитник принял участие в 21 официальном матче, в котором отдал 1 голевую передачу и получил 6 желтых карточек. Кроме того, в сентябре он дебютировал в составе сборной России.

Действующий контракт между Пальцевым и "Динамо" рассчитан на срок до конца 30 июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 2 млн евро

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